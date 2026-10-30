Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|
30.10.2026 11:35:45
LyondellBasell Industries N.V. Q3 Income Advances
(RTTNews) - LyondellBasell Industries N.V. (LYB) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $758 million, or $2.32 per share. This compares with $559 million, or $1.71 per share, last year.
Excluding items, LyondellBasell Industries N.V. reported adjusted earnings of $828 million or $2.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $8.499 billion from $7.727 billion last year.
LyondellBasell Industries N.V. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $758 Mln. vs. $559 Mln. last year. -EPS: $2.32 vs. $1.71 last year. -Revenue: $8.499 Bln vs. $7.727 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.
Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lyondellbasell Industries N.V.
|61,26
|5,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.