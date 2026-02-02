Lyondellbasell Industries NV - B -: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lyondellbasell Industries NV - B - hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyondellbasell Industries NV - B - in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 9,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,290 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 4,15 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lyondellbasell Industries NV - B - 30,15 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 40,32 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at