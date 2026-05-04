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04.05.2026 06:31:29
Lyondellbasell Industries NV - B -: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lyondellbasell Industries NV - B - hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyondellbasell Industries NV - B - 0,530 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyondellbasell Industries NV - B - in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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