Lyondellbasell Industries NV - B -: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lyondellbasell Industries NV - B - hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyondellbasell Industries NV - B - 0,530 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyondellbasell Industries NV - B - in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at