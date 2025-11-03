Lyondellbasell Industries NV - B - gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lyondellbasell Industries NV - B - präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyondellbasell Industries NV - B - 1,75 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,74 Prozent zurück. Hier wurden 7,73 Milliarden USD gegenüber 10,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at