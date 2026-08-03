Lyondellbasell Industries NV - B -: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lyondellbasell Industries NV - B - äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,72 USD gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Lyondellbasell Industries NV - B - im vergangenen Quartal 9,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyondellbasell Industries NV - B - 7,66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at