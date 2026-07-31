Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
31.07.2026 14:01:38
LyondellBasell Warns Middle East Turmoil Could Keep Petrochemical Markets Volatile Into 2027
This article LyondellBasell Warns Middle East Turmoil Could Keep Petrochemical Markets Volatile Into 2027 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!