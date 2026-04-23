Lyons Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lyons Bancorp hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,15 USD im Vorjahresvergleich.

Lyons Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at