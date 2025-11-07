Lyons Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lyons Bancorp präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyons Bancorp 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Lyons Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 19,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,81 Prozent gesteigert.

