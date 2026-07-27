Lyons Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lyons Bancorp lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyons Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 21,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at