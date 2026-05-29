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29.05.2026 06:31:29
Lypsa Gems Jewellery legte Quartalsergebnis vor
Lypsa Gems Jewellery hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5,180 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 17,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 73,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,590 INR. Im letzten Jahr hatte Lypsa Gems Jewellery einen Gewinn von -5,150 INR je Aktie eingefahren.
Lypsa Gems Jewellery hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 147,24 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,88 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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