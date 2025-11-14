Lyra Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lyra Therapeutics präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 85,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at