Northvolt Aktie

Northvolt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01

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17.03.2026 13:44:00

Lyten plant auf ehemaligem Northvolt-Gelände rund 1000 Arbeitsplätze

Akku-Hersteller Lyten will nach Northvolt-Teilübernahme auf dem Gelände der geplanten Batteriefabrik in Schleswig-Holstein rund 1000 Arbeitsplätze schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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