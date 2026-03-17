Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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17.03.2026 13:44:00
Lyten plant auf ehemaligem Northvolt-Gelände rund 1000 Arbeitsplätze
Akku-Hersteller Lyten will nach Northvolt-Teilübernahme auf dem Gelände der geplanten Batteriefabrik in Schleswig-Holstein rund 1000 Arbeitsplätze schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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