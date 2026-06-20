Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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20.06.2026 17:36:00
Lyten übernimmt Northvolt-Gelände wohl für 60 Millionen Euro
Lyten will auf dem früheren Northvolt-Gelände eine Batteriezellenfabrik errichten. Für die Übernahme wurde wohl ein Preis von rund 60 Millionen Euro vereinbart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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