Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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17.03.2026 14:29:00
Lyten will auf dem Northvolt-Gelände rund 1000 Arbeitsplätze schaffen
US-Batteriehersteller Lyten hat vor, in Schleswig-Holstein rund 1000 neue Jobs zu schaffen. Dem Unternehmen soll dabei einen Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Rechenzentren liegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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