Northvolt Aktie

Northvolt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01

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20.06.2026 07:27:00

Lyten will Northvolt-Überreste bei Heide für 60 Millionen Euro übernehmen

Mit reichlich Staatsförderung wollte die schwedische Firma Northvolt eine riesige Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein bauen. Nach der Pleite übernimmt nun das Start-up Lyten die Überreste – für einen Bruchteil des investierten Geldes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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