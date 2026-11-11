M&A Capital Partners: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

M&A Capital Partners veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

M&A Capital Partners hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,14 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,65 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,19 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 247,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 159,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 28,29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 22,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at