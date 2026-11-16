M&A Research Institute: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

M&A Research Institute hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,79 JPY gegenüber 17,64 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 78,07 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 47,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 22,49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte M&A Research Institute 16,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at