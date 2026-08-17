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17.08.2026 06:31:29
M&A Research Institute: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
M&A Research Institute hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 14,03 JPY gegenüber 6,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,98 Prozent auf 5,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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