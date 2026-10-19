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19.10.2026 06:31:29
M&T Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
M&T Bank hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 5,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte M&T Bank 4,82 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat M&T Bank 3,41 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,41 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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