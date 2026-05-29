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29.05.2026 06:31:29
M+S Hydraulic AD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
M+S Hydraulic AD hat am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite standen 22,2 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,2 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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