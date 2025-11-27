M+S Hydraulic AD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

M+S Hydraulic AD hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,05 BGN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte M+S Hydraulic AD 0,060 BGN je Aktie eingenommen.

M+S Hydraulic AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen BGN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,4 Millionen BGN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at