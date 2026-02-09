M F Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

M F Bancorp hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei M F Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,2 Millionen USD – eine Minderung von 4,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte M F Bancorp ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29,37 Millionen USD – ein Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem M F Bancorp 27,67 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at