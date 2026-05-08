M F Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

M F Bancorp hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

M F Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat M F Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 6,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at