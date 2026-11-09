M F Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

M F Bancorp hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat M F Bancorp im vergangenen Quartal 6,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M F Bancorp 7,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at