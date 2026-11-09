|
09.11.2026 06:31:29
M F Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
M F Bancorp hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat M F Bancorp im vergangenen Quartal 6,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M F Bancorp 7,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!