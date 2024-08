M H GROUP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

M H GROUP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

M H GROUP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,840 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat M H GROUP im vergangenen Quartal 458,7 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M H GROUP 481,1 Millionen JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,88 Milliarden JPY – eine Minderung um 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at