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22.10.2026 06:31:29
M-I Homes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
M-I Homes hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat M-I Homes 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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