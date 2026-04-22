M-I Homes Aktie
WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017
|
22.04.2026 13:37:16
M/I Homes Inc. Announces Fall In Q1 Income
(RTTNews) - M/I Homes Inc. (MHO) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $67.83 million, or $2.55 per share. This compares with $111.24 million, or $3.98 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.7% to $920.71 million from $976.09 million last year.
M/I Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.83 Mln. vs. $111.24 Mln. last year. -EPS: $2.55 vs. $3.98 last year. -Revenue: $920.71 Mln vs. $976.09 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu M-I Homes Inc
|
21.04.26
|Ausblick: M-I Homes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: M-I Homes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: M-I Homes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu M-I Homes Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|M-I Homes Inc
|114,00
|0,00%