M-I Homes Aktie
WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017
|
29.07.2026 13:33:18
M/I Homes Inc. Q2 Income Retreats
(RTTNews) - M/I Homes Inc. (MHO) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $79.06 million, or $3.02 per share. This compares with $121.24 million, or $4.42 per share, last year.
Excluding items, M/I Homes Inc. reported adjusted earnings of $82.24 million or $3.14 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.5% to $1.063 billion from $1.162 billion last year.
M/I Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.06 Mln. vs. $121.24 Mln. last year. -EPS: $3.02 vs. $4.42 last year. -Revenue: $1.063 Bln vs. $1.162 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu M-I Homes Inc
|
28.07.26
|Ausblick: M-I Homes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: M-I Homes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: M-I Homes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)