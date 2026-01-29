M-I Homes: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

M-I Homes hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 2,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte M-I Homes 4,71 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat M-I Homes im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M-I Homes 1,21 Milliarden USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 14,74 USD beziffert, während im Vorjahr 19,71 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 4,42 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem M-I Homes 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

