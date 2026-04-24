M-I Homes vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

M-I Homes äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte M-I Homes ein EPS von 3,98 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,41 Prozent zurück. Hier wurden 920,7 Millionen USD gegenüber 973,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at