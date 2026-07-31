M-I Homes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

M-I Homes ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat M-I Homes die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,42 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,06 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at