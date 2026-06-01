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01.06.2026 06:31:29
M K Proteins legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
M K Proteins hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 INR, nach 0,070 INR im Vorjahresvergleich.
M K Proteins hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
M K Proteins hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,180 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,220 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 3,83 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,68 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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