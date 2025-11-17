|
17.11.2025 06:31:29
M K Proteins: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
M K Proteins stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte M K Proteins ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,74 Prozent auf 324,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
