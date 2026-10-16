Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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17.10.2026 00:27:06
M.L.B. Playoff Ads With Sydney Sweeney and Megan Fox Draw Backlash
Commercials with Sydney Sweeney promoting a gambling platform and Megan Fox endorsing male enhancement have rankled fans, and even athletes. Who is in charge?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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