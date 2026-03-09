M-Link Asia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

M-Link Asia stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 THB je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte M-Link Asia ebenfalls 0,010 THB je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent auf 278,3 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 265,1 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 THB. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 THB je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,08 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,06 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at