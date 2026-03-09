09.03.2026 06:31:29

M-Link Asia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

M-Link Asia stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 THB je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte M-Link Asia ebenfalls 0,010 THB je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent auf 278,3 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 265,1 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 THB. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 THB je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,08 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,06 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen