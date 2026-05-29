M M Forgings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

M M Forgings hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 9,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte M M Forgings 6,90 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,92 Prozent auf 4,30 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,44 INR. Im Vorjahr hatte M M Forgings 25,24 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat M M Forgings in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,90 Milliarden INR im Vergleich zu 15,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at