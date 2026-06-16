M - mart legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

M - mart hat am 15.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 24,77 JPY. Im letzten Jahr hatte M - mart einen Gewinn von 18,73 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 376,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 335,6 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at