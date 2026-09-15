M - mart mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

M - mart hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,39 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 375,9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 338,3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at