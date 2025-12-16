|
M - mart: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
M - mart äußerte sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 21,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 334,6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 326,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
