M P Agro Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

M P Agro Industries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 0,120 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte M P Agro Industries 0,080 INR je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at