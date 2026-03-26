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26.03.2026 06:31:28
M-tron Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
M-tron Industries gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte M-tron Industries 0,730 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 14,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 54,42 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte M-tron Industries einen Umsatz von 49,01 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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