M-tron Industries Aktie
WKN DE: A3DRF4 / ISIN: US55380K1097
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24.03.2026 22:05:42
M-tron Industries, Inc. Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - M-tron Industries, Inc. (MPTI) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.425 million, or $0.99 per share. This compares with $2.139 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $14.233 million from $12.805 million last year.
M-tron Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.425 Mln. vs. $2.139 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.73 last year. -Revenue: $14.233 Mln vs. $12.805 Mln last year.
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Nachrichten zu M-tron Industries Inc Registered Shs When Issued
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11.11.25
|Ausblick: M-tron Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu M-tron Industries Inc Registered Shs When Issued
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