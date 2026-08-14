M-tron Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

M-tron Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei M-tron Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at