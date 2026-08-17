m-up: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

m-up hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,07 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,02 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at