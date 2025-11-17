m-up: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

m-up stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 23,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte m-up 10,01 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,69 Milliarden JPY – ein Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem m-up 6,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at