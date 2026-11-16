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16.11.2026 06:31:29
m-up: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
m-up hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 13,88 JPY. Im letzten Jahr hatte m-up einen Gewinn von 11,85 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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