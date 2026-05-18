m-up: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

m-up ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat m-up die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 6,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei m-up noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,53 Prozent auf 8,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 41,85 JPY beziffert, während im Vorjahr 23,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

m-up hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 31,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 25,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at