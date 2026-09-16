M Vest Water AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

M Vest Water AS Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 9,9 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at