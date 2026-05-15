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15.05.2026 06:31:29
M Vest Water AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
M Vest Water AS Registered hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das M Vest Water AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,170 NOK vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat M Vest Water AS Registered im vergangenen Quartal 5,9 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M Vest Water AS Registered 4,3 Millionen NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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