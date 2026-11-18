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18.11.2026 06:31:28
M Vest Water AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
M Vest Water AS Registered hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,150 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,5 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte M Vest Water AS Registered einen Umsatz von 6,9 Millionen NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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